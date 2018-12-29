Elazığ evinde çok rahat
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Elazığ evinde çok rahat

Elazığ evinde çok rahat

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nin 14. haftasında Elazığ , evinde karşılaştığı Gelişim’i 37 sayı farkla 79-42 mağlup etti.

Elazığ Spor Kompleksi'nde oynanan maçta başta sona üstün bir oyun sergileyen Elazığ ekibi ilk periyodu 30-12, ikinci periyodu 46-22, 3. periyodu 65-30 ve maçı 79-42 kazanmayı başardı.
İdare'de tüm oyuncular forma şansı bulurken, Kanadalı pivot Abigail kaydettiği 26 sayıyla takımın en skoreri oldu. İstanbul ekibinde ise hiçbir oyuncu çift hanelere ulaşamazken, Gamze Öztürk 7 sayıyla takımı adına en fazla skor üreten isim oldu.

  1. 29.12.2018 21:17
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