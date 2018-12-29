Elazığ evinde çok rahat
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nin 14. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı İstanbul Üniversitesi Gelişim’i 37 sayı farkla 79-42 mağlup etti.
Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maçta başta sona üstün bir oyun sergileyen Elazığ ekibi ilk periyodu 30-12, ikinci periyodu 46-22, 3. periyodu 65-30 ve maçı 79-42 kazanmayı başardı.
Elazığ İl Özel İdare'de tüm oyuncular forma şansı bulurken, Kanadalı pivot Abigail kaydettiği 26 sayıyla takımın en skoreri oldu. İstanbul ekibinde ise hiçbir oyuncu çift hanelere ulaşamazken, Gamze Öztürk 7 sayıyla takımı adına en fazla skor üreten isim oldu.
- 29.12.2018 21:17
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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