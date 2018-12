THY Avrupa Ligi'nin 15'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko evinde Real Madrid'i 65-63 mağlup etti.



Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk periyotta savunmada etkili bir performans gösterirken, rakibini 12 sayıda tutmayı başardı. Rakip potaya ise 22 sayı gönderen sarı lacivertli ekip, mücadelenin ilk çeyreğini 10 sayı farkla önde kapattı: 22-12.



İkinci periyotta Real Madrid vites yükseltirken, İspanyol ekibi hücumda ritmini buldu ve 20-10'luk periyot skoruyla devreye 32-32'lik eşitlikle girildi.

Üçüncü periyoda da hızlı başlayan Real Madrid'e Fenerbahçe Beko hücumdaki etkili oyunuyla yanıt verirken, periyot sonunda sarı lacivertli ekip 48-44 öne geçti ve maçın final periyoduna bu skorla geçildi.



Dördüncü periyotta maçın son saniyelerine geride giren Fenerbahçe Beko, Datome'nin potaya gidişi sonucu elde ettiği 2 sayılık basket ve birde bir isabetle kullandığı serbest atıştan bulduğu sayılarla karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı: 65-63.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Christo Christodoulou, Carmelo Paternico, Milan Nedovic

FENERBAHÇE BEKO: Melli 4, Melih 3, Guduric 11, Kalinic 3, Vesely 13, Muhammed Ali 10, Datome 17, Lauvergne 4, Sinan, Ahmet

REAL MADRID: Causeur 2, Randolph 11, Fernandez 12, Campazzo 7, Ayon 8, Carroll 11, Tavares 6, Llull 2, Thompskin 4

1'İNCİ PERİYOT: 22-12

İLK YARI: 32-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-44

DİSKALİFİYE: Sergio Lull (Real Madrid)



HASTA OLAN SLOUKAS KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe Beko'nun oyun kurucusu Kostas Sloukas, yüksek ateşli boğaz enfeksiyonu nedeniyle kadroda yer almadı.

Müsabakayı 2015-2016, 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyen Pero Antic de takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Makedonyalı oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu.



"DÜZELTMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Euroleague'in ilk yarısı bitti ama unutmamalıyız ki 15 maçımız daha var. Çok iyi pozisyondayız ama düzeltmemiz gereken şeylerde var" dedi.

THY Euroleague'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko evinde İspanyol temsilcisi Real Madrid'i 65-63 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic geçen sene final oynadıkları takıma karşı sahne aldıklarını belirterek, "Real Madrid'e karşı oynanan maçlar özeldir. Savunma olarak çok iyi başladık ilk çeyrekte. İkinci çeyrekte topu kullanırken sabırsız davrandık açık atışlarda ve 3 sayılıklardan sadece 15'te 3'ünü attık. Bu bizi çok zorlayan bir yüzde. Hücum açısından yeterli öz güvenli oynamadık. Madrid'in hücum şekli sizi top atmaya zorlayan şekilde bir sistem ve bu durumlarda skor üretmek çok zor oldu. İkinci çeyrekte maça başladığımız gibi oynamaya başladık ama sonra tekrar eski performansımıza döndük. Oyundaki tablo bu ve bunu iyi anlayıp çalışmamız gerekiyor. En güzel şeyde son iki dakikadaki reaksiyonumuzdu. Müthiş savunma oynadık ve topu da normal şekilde kullanmaya çalıştık. Maçı kazanmamızın en önemli sebebi hücum ribaundu. Son dakikalarda hem hücuma hem savunma açısından doğru şeyler yaptık. Datome'nin kullandığı top kazanmamıza sebep oldu. 6 saniyede Real Madrid'in çok iyi oyuncuları var ve atışlar üretebilirlerdi. Şut kullanmaya çalıştılar ama şans bizden yanaydı. Oyuncularımı reaksiyonları için tebrik ediyorum. Bizim mutlaka bize karşı savunma geliştiren takımlara nasıl oynamamız gerektiğini geliştirmemiz lazım. Euroleague'in ilk yarısı bitti ama unutmamalıyız ki 15 maçımız daha var. Çok iyi pozisyondayız ama düzeltmemiz gereken şeylerde var. Daha fazla oyuncuların katkısına ihtiyacımız var. Çünkü sezon çok uzun ve şuana kadar as oyuncularımızdan eksik maçlar oynadık. Bugün olduğu gibi de herkes maçın sonuna kadar savaştı. Bugünkü taraftara destekleri için teşekkür ediyorum ve Daçka maçına davet ediyorum" diye konuştu.



"OYUNDAN MEMNUN DEĞİLİZ"

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Fenerbahçe Beko karşısında maçın son anlarında ellerindeki avantajı kullanamadıklarını ifade ederek, sonuçtan memnun olmadıklarını söyledi.

THY Euroleague'in 15. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'ya 65-63'lük skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi galibiyetten dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Laso, "Çok başa baş geçen bir maçtı. İlk çeyrekte avantaj Fenerbahçe'deydi. Sonraki bölümde eşleştik. İkinci yarı çok sert geçti. İki takım da her ribaund her top için savaştı. Sonuçtan memnun olduğumuzu söyleyemem. Son kısımda avantajı kullanamadık. Euroleague'de her maç zor. İkinci yarıda Maccabi maçıyla başlayacağız" şeklinde konuştu.