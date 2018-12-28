Anadolu Efes'ten maç biletleri için yeni anlaşma
Anadolu Efes Spor Kulübü, biletleme operasyonları alanında çok önemli bir iş birliğine imza attı. Anadolu Efes Spor Kulübü’nün yeni biletleme partneri Mobilet oldu.
Anadolu Efes Spor Kulübü, yeni bir partnerlik anlaşmasını daha hayata geçirdi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Turkish Airlines EuroLeague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçlarında her yaştan basketbolseveri ağırlayan, özellikle çocukların ve ailelerin keyifli vakit geçirmesini sağlayan Anadolu Efes'in maç biletleri, artık Mobilet tarafından satılacak.
2018-2019 sezonu kombine satışları sona eren Anadolu Efes'in 2019-2020 sezonu kombineleri de 2019 yılı içerisinde Mobilet'te satışa sunulacak.
Basketbolseverler için bilet rezervasyonu olanağı
Kendileri için bilet satın alan taraftarlar, Mobilet'in bilet rezervasyon uygulaması kapsamında arkadaşları için 4 saat süreyle bilet rezerve edip Anadolu Efes maçlarını arkadaşları ile yan yana da takip edebilecekler.
"BiletinBenden" uygulaması, bilet hediye etme fırsatı sunacak
Mobilet'in basketbolseverler tarafından beğeniyle kullanılan "BiletinBenden" uygulaması da Anadolu Efes maçları için geçerli olacak.
Basketbolseverler, satın aldıkları biletleri, Mobilet sisteminde tanımlı STK'lara (TOÇEV, TEGV, Tog, Habitat v.b.) transfer ederek, bilet satın alma imkanı olmayan kişilere bilet hediye edebilecek.
- 28.12.2018 13:45
- Güncelleme: 28.12.2018 14:05
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Aatif’ta 2 seçenek!
Toplam 2
Yorum
ANTALYA ERSUN HOCA ACİLEN BU FAS VECEZAYİRLİ TOPCULARI UZAKLAŞTIR .ZARAR VERİRLER BUNLAR EKİP
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Larin’e Antalya takibi
Toplam 3
Yorum
BJK'li Kanadali turist biraz da antalya'da turistlik yapsin
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Sadık düellosu!
Toplam 1
Yorum
uzman dr bırakın sadıgı madıgı atletiko madritten diego godini alın
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