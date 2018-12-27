Ziraat Bankası Afyon Belediye'yi rahat geçti
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Ziraat Bankası, konuk ettiği İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Salim Bektaş
Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş, (Volkan Done, Kemal Kayhan, Selim Demir)
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Fatih Cihan, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Mehmet Hacıoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Burak Hascan, Nazım Berk Özbek)
Setler: 25-23, 25-21, 25-23, 15-11
Süre: 93 dakika (31,31,31)
İlk maçı İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ın 3-0 kazanmasından dolayı müsabakanın sonunda altın set oynandı.
Ziraat Bankası, altın seti 15-11 kazanarak çeyrek finalde Halkbank'ın rakibi oldu.
- 27.12.2018 21:03
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Toplam 1
Yorum
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