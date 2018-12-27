TOFAŞ'ta Demonte Harpe ayrıldı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta ABD’li şutör guard Demonte Harper ile yolların ayrıldığı açıklandı.
TOFAŞ Basketbol Takımı'nda 2018-2019 sezonu öncesi Rusya'nın Zenit-Saint Petersburg takımından transfer edilen Demonte Harper ile yolların ayrılması kararı alındı. Kulüpten yapılan açıklamada, 7Days Eurocup'ta TOP16 aşamasına kalınamamasının ardından Türkiye ligindeki yabancı oyuncu statüsüne de dikkat çekilerek, "Bu doğrultuda ABD'li oyuncularımızdan Demonte Harper ile karşılıklı anlaşılarak bugün itibarıyla yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki basketbol yaşamında başarılar dileriz" denildi.
2018-2019 sezonunda TOFAŞ formasıyla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6 maçta süre alan Demonte Harper; 9.5 sayı-2.3 ribaund-2.1 asist ortalamalarını tutturdu. ABD'li oyuncu Eurocup'ta ise 9 maçta 7 sayı-2.6 riband-2.7 asist ortalamalarıyla oynadı.
- 27.12.2018 18:33
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
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Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
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bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
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Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
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