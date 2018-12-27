TOFAŞ'ta Demonte Harpe ayrıldı
27 Aralık 2018, Perşembe
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'ta Demonte Harpe ayrıldı

TOFAŞ'ta Demonte Harpe ayrıldı

ekiplerinden ’ta ABD’li şutör guard Demonte Harper ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Basketbol Takımı'nda 2018-2019 sezonu öncesi Rusya'nın Zenit-Saint Petersburg takımından transfer edilen Demonte Harper ile yolların ayrılması kararı alındı. Kulüpten yapılan açıklamada, 7Days Eurocup'ta TOP16 aşamasına kalınamamasının ardından Türkiye ligindeki yabancı oyuncu statüsüne de dikkat çekilerek, "Bu doğrultuda ABD'li oyuncularımızdan Demonte Harper ile karşılıklı anlaşılarak bugün itibarıyla yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki basketbol yaşamında başarılar dileriz" denildi.

2018-2019 sezonunda TOFAŞ formasıyla 'nde 6 maçta süre alan Demonte Harper; 9.5 sayı-2.3 ribaund-2.1 asist ortalamalarını tutturdu. ABD'li oyuncu Eurocup'ta ise 9 maçta 7 sayı-2.6 riband-2.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

  1. 27.12.2018 18:33
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