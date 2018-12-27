Hatay BB evinde çok rahat
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde Kırçiçeği Bodrum'u 97-54 yendi.
Salon: Antakya
Hakemler: Kerem Yılmaz, Göksun Öz, Mesut Öztürk
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Yeliz Doğan 6, İlsu Darıcıoğlu 11, Snytsina 9, Cansu Köksal 11, Hülya Çoklar 4, Gizem Havare, Gizem Başaran 17, Merve Aydın 8, Ben Abdelkader 12, Gajic 19
Kırçiçeği Bodrum: Ece Deniz Onat, Büşra Turan 7, Beril Albayrak 18, Deniz Ataer, Zivadinovic 10, Begüm Taşkın 2, Kiriienko 9, Fatma Ata 2, Kübra Turan, Danielle 6
1. Periyot: 27-10
Devre: 44-23
3.Periyot: 75-29
- 27.12.2018 21:01
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
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