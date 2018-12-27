Darüşşafaka'dan muhteşem galibiyet
THY Euorleauge’in 15. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında karşılaştığı Olympiacos’u 79-75’lik skorla mağlup etti.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Fernando Rocha xx, Renaud Gellar xx
Darüşşafaka Tekfen: McCallum xx, Kartal Özmızrak x, Emircan Koşut x, Kidd xx 8, Doğuş Özdemiroğlu x, Oğuz Savaş xx 6, Brown xx 7, Douglas xxx 19, Peiners xxx 16, Diebler xx 5, Evans xx 8, Eric xx 10
Başantrenör: Selçuk Ernak
Olympiacos: Goss xx 7, Toupane xx 5, Spanoulis xx 7, Timma x, Milutinov xx 6, Strelnieks xx 15, Vezenkov xx 2, Printezis xx 10, Papanikolau xx 11, Mantzaris x, Bogris x, Leday xx 12
Başantrenör: David Blatt
1. periyot: 24-12 (Darüşşafaka Tekfen lehine)
Devre: 42-31 (Darüşşafaka Tekfen lehine)
3. periyot: 60-53 (Darüşşafaka Tekfen lehine)
MAÇIN ARDINDAN
Olympiacos Başantrenörü David Blatt, Darüşşafaka Tekfen karşısında sahada 40 dakika kalamadıklarını ifade etti.
THY Euroleague'in 15. haftasında Olympiacos deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka Tekfen'e 79-75'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Olympiacos Başantrenörü David Blatt, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Darüşşafaka'yı tebrik ederek sözlerine başlayan Blatt, "Çok iyi bir maç çıkardılar. İlk çeyreğe kötü başladık, son periyodu da kötü oynadık. Geri döndük ama hep geriden gelmiş bulunduk. Burada 40 dakika oynamalısınız. Biz bu maç 40 dakika oynamadık. Başımızı dik tutup önümüze bakmalıyız" şeklinde konuştu.
"İYİ ŞUT ATAMADIK"
Maçın genelinde iyi şut atamadıklarının altını çizen deneyimli başantrenör, "İlk çeyrekte savunmada kötüydük. İlk yarı çok top kaybı yaptık. Onlar da sayılar buldu. İyi şut atmadık. Bu sebeplerle maçı kaybettik" açıklamasını yaptı.
"ŞU AN KALBİMDE VE BEYNİMDE OLYMPIACOS VAR"
Eski takımına karşı galibiyet almak istediğini ifade eden Birleşik Amerikalı başantrenör, şu ifadelerle açıklamasını noktaladı:
"Şu an kalbimde ve beynimde Olympiacos var. Buraya konsantre olmuş durumdayım. Söylediğim gibi burada güler yüzlü insanları görmek güzel bir deneyimdi. Ancak burada olma sebebim maçı kazanmaktı. Bu açıdan bakarsak hayal kırıklığı yaşadım."
SELÇUK ERNAK: "ÖNCE OYUNCULARIM!"
Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak, Olympiacos karşısında aldıkları galibiyetin iyi bir serinin başlangıcı olabileceğini söyledi.
THY Euroleague'in 15. haftasında Daürşşafaka Tekfen, sahasında karşılaştığı Olympiacos'u 79-75'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Başantrenör Sekçuk Ernak, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın genelinde iyi bir oyun sergilediklerini vurgulayan Ernak, "Normalde önce rakiplerimi tebrik ederim. Ancak bugün önce oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok fazla idman yapamıyoruz. Mental olarak çok zor maçlar oynadık. Son anlarda çok maç kaybettik. Bugün son topları da çok iyi oynadık" şeklinde konuştu.
"BU GALİBİYET İYİ BİR SERİNİN BAŞLANGICI OLABİLİR"
Ernak, gelecek haftalarda daha mücadeleci bir ekip olacaklarına dikkat çekerek, "İki haftadır bir takım karakteri oluşturmaya çalışıyoruz. Darüşşafaka, en fiziksel ve en mücadeleci takımlardan biri olacak. Bu galibiyet bizi çok iyi etkileyecek. Bir tane galibiyet her şey için ilaç olmaz ama iyi bir serinin başlangıcı olabilir" açıklamasını yaptı.
- 28.12.2018 00:19
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