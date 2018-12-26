THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta heyecanı
26 Aralık 2018, Çarşamba
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THY 'nde 15. hafta heyecanı

THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta heyecanı

'in evinde ekibi ile karşılaşacağı 15. haftanın yarınki maçlarında, de temsilcisi 'ya konuk olacak - , Cuma günü İspanya'nın takımını ağırlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY 'nde heyecan, 15. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri , ve 'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın ve Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak ve ilk devre tamamlanacak.

Ligde bir galibiyetle son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, yarın evinde temsilcisi ile karşılaşacak. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.

Şu ana kadar çıktığı 14 maçta 9 galibiyet alan Anadolu Efes, yarın deplasmanda ekibi ile mücadele edecek. Palau Blaugrana'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 23.00'te oynanacak.

Avrupa Ligi'nde 13 galibiyete sahip lider Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda cuma günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada İspanya temsilcisi 'i konuk edecek.

PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

YARIN:
20.00 Khimki () - Baskonia (İspanya)

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos (Yunanistan)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes

28 ARALIK CUMA:
20.30 Fenerbahçe Beko - Real Madrid (İspanya)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya)

22.30 (Almanya) - Buducnost VOLI (Karadağ)

23.00 Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)

  1. 26.12.2018 10:40
  2. Güncelleme: 26.12.2018 15:14
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