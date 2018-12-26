THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta heyecanı
Darüşşafaka Tekfen'in evinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacağı 15. haftanın yarınki maçlarında, Anadolu Efes de İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'ya konuk olacak - Fenerbahçe Beko, 28 Aralık Cuma günü İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 15. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın ve 28 Aralık Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak ve ilk devre tamamlanacak.
Ligde bir galibiyetle son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, yarın evinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.
Şu ana kadar çıktığı 14 maçta 9 galibiyet alan Anadolu Efes, yarın deplasmanda İspanya ekibi Barcelona Lassa ile mücadele edecek. Palau Blaugrana'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 23.00'te oynanacak.
Avrupa Ligi'nde 13 galibiyete sahip lider Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda cuma günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.
PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
YARIN:
20.00 Khimki (Rusya) - Baskonia (İspanya)
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos (Yunanistan)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes
28 ARALIK CUMA:
20.30 Fenerbahçe Beko - Real Madrid (İspanya)
22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya)
22.30 Bayern Münih (Almanya) - Buducnost VOLI (Karadağ)
23.00 Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)
- 26.12.2018 10:40
- Güncelleme: 26.12.2018 15:14
-
İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
Toplam 1
Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
-
Savic gelmeye hazır
Toplam 1
Yorum
ÇEPNİOĞLU 300-500BİN EUROYA OYNARSA GELSİN..
-
Kötünün iyileri: Valbuena ve Ayew!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçenin şampiyon olma şansı yok , bu kadroyla kümede düşmez boşuna transfer yapılıp takımı dahada borçlandırmayın.
THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.