Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Olympiakos
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Tekfen'in konuğu

Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Olympiakos

Yeşil-siyahlı takım, 'nin 15. haftasında yarın Yunan ekibi ile karşılaşacak.

Tekfen Erkek Basketbol Takımı, 'nin 15. haftasında yarın 'ın ekibini konuk edecek.

Volkswagen Arena'daki karşılaşma, saat 20.15'te yapılacak.

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyeti için sahaya çıkacak. Ligde 13 yenilgisi olan yeşil-siyahlı takım, son sırada bulunuyor.

Olympiakos ise 9 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

  1. 26.12.2018 10:38
  2. Güncelleme: 26.12.2018 15:05
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