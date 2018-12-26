Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Olympiakos
Yeşil-siyahlı takım, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.
Volkswagen Arena'daki karşılaşma, saat 20.15'te yapılacak.
Bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyeti için sahaya çıkacak. Ligde 13 yenilgisi olan yeşil-siyahlı takım, son sırada bulunuyor.
Olympiakos ise 9 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.
- 26.12.2018 10:38
- Güncelleme: 26.12.2018 15:05
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Savic gelmeye hazır
Toplam 1
Yorum
ÇEPNİOĞLU 300-500BİN EUROYA OYNARSA GELSİN..
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Kötünün iyileri: Valbuena ve Ayew!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçenin şampiyon olma şansı yok , bu kadroyla kümede düşmez boşuna transfer yapılıp takımı dahada borçlandırmayın.
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Rodallega teklif bekliyor
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı güle güle !!!
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