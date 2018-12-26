BOTAŞ Adana'dan zaferle döndü
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Adana'dan zaferle döndü

BOTAŞ Adana'dan zaferle döndü

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında , deplasmanda 'u 79-53 yendi.

Salon: Menderes

Hakemler: Hüseyin Çelik, Nazlı Çisil Güngör, Muhammed Murat Sezer

: Marginean 13, Lucie 4, Fatmanur Karakaş 7, 2, Lauren 6, Manolya Kurtulmuş 11, Zeynep Öykü Kalbisağde 10, Sevgi Tonguç, Kübra Yiğit, Bensu Deniz Zereyak

: Cuic 5, 6, Melis Gülcan 10, Loyd 19, Williams 12, 1, Sehernaz Çidal, Kübra Erat 13, Krivacevic 13, Aylin Darınç

1. Periyot: 17-22

Devre: 28-41

3. Periyot: 45-58

5 faulle çıkanlar: Dk. 31.53 Büşra Akbaş, Dk. 39.06 Olcay Çakır Turgut (BOTAŞ), Dk. 34.39 Sanem Gamze Zeren (Gündoğdu Adana Basketbol)

  1. 26.12.2018 21:12
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