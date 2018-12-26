BOTAŞ Adana'dan zaferle döndü
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol'u 79-53 yendi.
Salon: Menderes
Hakemler: Hüseyin Çelik, Nazlı Çisil Güngör, Muhammed Murat Sezer
Gündoğdu Adana Basketbol: Marginean 13, Lucie 4, Fatmanur Karakaş 7, Sanem Gamze Zeren 2, Lauren 6, Manolya Kurtulmuş 11, Zeynep Öykü Kalbisağde 10, Sevgi Tonguç, Kübra Yiğit, Bensu Deniz Zereyak
BOTAŞ: Cuic 5, Olcay Çakır Turgut 6, Melis Gülcan 10, Loyd 19, Williams 12, Büşra Akbaş 1, Sehernaz Çidal, Kübra Erat 13, Krivacevic 13, Aylin Darınç
1. Periyot: 17-22
Devre: 28-41
3. Periyot: 45-58
5 faulle çıkanlar: Dk. 31.53 Büşra Akbaş, Dk. 39.06 Olcay Çakır Turgut (BOTAŞ), Dk. 34.39 Sanem Gamze Zeren (Gündoğdu Adana Basketbol)
- 26.12.2018 21:12
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
Toplam 1
Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
Toplam 1
Yorum
Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
Toplam 1
Yorum
uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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