Anadolu Efes Barcelona deplasmanında
26 Aralık 2018, Çarşamba
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deplasmanında

Anadolu Efes Barcelona deplasmanında

, Euroleague'in 15. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı FC Lassa'yı mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Euroleague'in 15. haftasında , yarın TSİ 23.00'de deplasmanda İspanyol ekibi FC Lassa ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 14 haftada Efes; 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla 4. sırada bulunuyor. Barca ise 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

13. RANDEVU
Anadolu Efes ile Barcelona, Euroleague'de bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisini rakibini 8 kez mağlup ederken, lacivert-beyazlılar ise parkeden 4 kez galip ayrıldı. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda iki takım da deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Ligde Anadolu Efes 87.6 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Barcelona ise 75. 9 sayı ortalamasıyla oynuyor. Efes'de R. Beabois 14.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Barca'da ise K. Kuric 10. 4 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

  1. 26.12.2018 09:35
  2. Güncelleme: 26.12.2018 09:50
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