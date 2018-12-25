Yılın oylaması
Tahincioğlu All-Star 2019 öncesi oylama başladı. En iyilerin sahne alacağı dev organizasyon öncesi ilk 5’ler de büyük ölçüde belirlendi
Basketbol Ligi'nin devre arasında yapılacak Tahincioğlu All-Star için geri sayım başladı. Avrupa ile Asya karması maçında yer alacak oyuncuların belirleneceği oylama RedBull.com'da başlarken, birçok detay da ortaya çıktı. Sinan Erdem'de 20 Ocak'ta düzenlenecek şölende görsel şovlara da imza atılacak.
ŞOVLARA HAZIR OLUN
Şarkıcı Ediz'in konser vereceği All- Star'da; Avrupa karmasında A.Efes, Beşiktaş, Darüşşafaka, B.Çekmece, G.Saray, İstanbul Bld. ve Bahçeşehir forması giyen oyuncular yer alacak. Asya karmasında ise Fenerbahçe, Banvit, Türk Telekom, Gaziantep, Karşıyaka, Sakarya Belediye, Tofaş ve Afyon Belediyespor basketbolcuları olacak.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN İSİMLER
En iyi 5'ler oylamasında şu ana en çok tercih edilen oyuncular şöyle: Avrupa karmasında: Doğuş Balbay, Kartal Özmızrak, Moerman, Emir, Semih Erden. Asya karmasında: Kostas Sloukas, Alp Karahan, Şehmus Hazer, Nikola Kalinic, Jan Vesely.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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