Yılın oylaması – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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Yılın oylaması

Yılın oylaması

Tahincioğlu All-Star 2019 öncesi oylama başladı. En iyilerin sahne alacağı dev organizasyon öncesi ilk 5’ler de büyük ölçüde belirlendi

'nin devre arasında yapılacak Tahincioğlu All-Star için geri sayım başladı. Avrupa ile Asya karması maçında yer alacak oyuncuların belirleneceği oylama RedBull.com'da başlarken, birçok detay da ortaya çıktı. Sinan Erdem'de 20 Ocak'ta düzenlenecek şölende görsel şovlara da imza atılacak.

ŞOVLARA HAZIR OLUN
Şarkıcı Ediz'in konser vereceği All- Star'da; Avrupa karmasında A.Efes, , , B.Çekmece, G.Saray, Bld. ve Bahçeşehir forması giyen oyuncular yer alacak. Asya karmasında ise , Banvit, , , Karşıyaka, Belediye, Tofaş ve Afyon Belediyespor basketbolcuları olacak.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İSİMLER
En iyi 5'ler oylamasında şu ana en çok tercih edilen oyuncular şöyle: Avrupa karmasında: , , Moerman, Emir, . Asya karmasında: Kostas Sloukas, Alp Karahan, Şehmus Hazer, Nikola Kalinic, Jan Vesely.

  1. 25.12.2018
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