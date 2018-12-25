Yılın oylaması

Basketbol Ligi'nin devre arasında yapılacak Tahincioğlu All-Star için geri sayım başladı. Avrupa ile Asya karması maçında yer alacak oyuncuların belirleneceği oylama RedBull.com'da başlarken, birçok detay da ortaya çıktı. Sinan Erdem'de 20 Ocak'ta düzenlenecek şölende görsel şovlara da imza atılacak.



ŞOVLARA HAZIR OLUN

Şarkıcı Ediz'in konser vereceği All- Star'da; Avrupa karmasında A.Efes, Beşiktaş, Darüşşafaka, B.Çekmece, G.Saray, İstanbul Bld. ve Bahçeşehir forması giyen oyuncular yer alacak. Asya karmasında ise Fenerbahçe, Banvit, Türk Telekom, Gaziantep, Karşıyaka, Sakarya Belediye, Tofaş ve Afyon Belediyespor basketbolcuları olacak.



EN ÇOK TERCİH EDİLEN İSİMLER

En iyi 5'ler oylamasında şu ana en çok tercih edilen oyuncular şöyle: Avrupa karmasında: Doğuş Balbay, Kartal Özmızrak, Moerman, Emir, Semih Erden. Asya karmasında: Kostas Sloukas, Alp Karahan, Şehmus Hazer, Nikola Kalinic, Jan Vesely.