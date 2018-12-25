Darüşşafaka farklı: 82-57 – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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farklı: 82-57

Darüşşafaka farklı: 82-57

Tahincioğlu Süper Ligi'nde haftanın kapanış maçında Tekfen, sahasında Basketbol'u 82-57 yendi. Daçka, 5. galibiyetini aldı.

Tahincioğlu Süper Ligi'nde haftanın kapanış maçında Tekfen, sahasında Basketbol'u 82-57 yendi. Daçka, 5. galibiyetini aldı.

  1. 25.12.2018
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