Cedi Osman ne yapsın! – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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ne yapsın!

Cedi Osman ne yapsın!

'de forması giyen milli basketbolcu , takımının Chicago'ya mağlup olmasına engel olamadı. Cedi'nin 19 sayıyla oynadığı maçtan Caveliers, 112- 92 yenik ayrıldı.

'de forması giyen milli basketbolcu , takımının Chicago'ya mağlup olmasına engel olamadı. Cedi'nin 19 sayıyla oynadığı maçtan Caveliers, 112- 92 yenik ayrıldı.

  1. 25.12.2018
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