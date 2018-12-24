Efes'ten üçlük şov – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Efes'ten üçlük şov

Efes'ten üçlük şov

, üç sayılık atışlarda harika bir performans gösterdiği maçta, 'ı deplasmanda 93-81 yendi.

, üç sayılık atışlarda harika bir performans gösterdiği maçta, 'ı deplasmanda 93-81 yendi. 33 atışta 16 üç sayılık isabet bulan lacivert-beyazlılar, 8. galibiyetini aldı. TOFAŞ ise ligde 12. maçında 4. kez kaybetti.

  1. 24.12.2018
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