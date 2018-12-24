Anadolu Efes, üç sayılık atışlarda harika bir performans gösterdiği maçta, TOFAŞ'ı deplasmanda 93-81 yendi. 33 atışta 16 üç sayılık isabet bulan lacivert-beyazlılar, 8. galibiyetini aldı. TOFAŞ ise ligde 12. maçında 4. kez kaybetti.