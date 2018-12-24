Derbi Fener’in: 77-61
?Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Beşiktaş’ı son çeyrekte ezip yarışta kaltı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın derbi mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, 77-61 yenerek zirve yarışından kopmadı. İlk periyodu 17-12 önde geçilen maçın devresi 40-40 sona erdi. Beşiktaş, 58-56 önde girdiği final periyodunda rakibinin 21-3'lük serisi karşısında tutunamadı ve karşılaşmayı kaybetti.
?Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Beşiktaş'ı son çeyrekte ezip yarışta kaltı.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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