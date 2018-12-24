Derbi Fener’in: 77-61 – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Derbi Fener’in:

Derbi Fener’in: 77-61

?Fenerbahçe , ’ı son çeyrekte ezip yarışta kaltı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın derbi mücadelesinde 'a konuk olan Fenerbahçe, yenerek zirve yarışından kopmadı. İlk periyodu 17-12 önde geçilen maçın devresi 40-40 sona erdi. Beşiktaş, 58-56 önde girdiği final periyodunda rakibinin 21-3'lük serisi karşısında tutunamadı ve karşılaşmayı kaybetti.

?Fenerbahçe , Beşiktaş'ı son çeyrekte ezip yarışta kaltı.

  1. 24.12.2018
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