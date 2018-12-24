Darüşşafaka evinde çok rahat

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu, Özge Şentürk

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 15, Brown 17, Doğuş Özdemiroğlu 10, Evans 12, Eric 5, Kartal Özmızrak 2, Emircan Koşut 3, Oğuz Savaş 6, Peiners 12, Berk Demir, Sinan Sağlam

ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL: Wilbekin 16, Etou 13, Alp Karahan 5, Edogi 11, Herndon 4, Mehmet Meriç, Burak Eşlik 2, İzzet Türkyılmaz 6

1'İNCİ PERİYOT: 22-18

İLK YARI: 36-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-43

MAÇIN ARDINDAN

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 82-57 yenen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, ikinci yarı doğru reaksiyon göstererek net bir skorla kazandıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, maçın kendisi için özel geçtiğini aktararak "Kendi kurduğum takımdan kalan oyunculara karşı oynadık. Sakaryalı oyuncuları tebrik ederim. Çok fedakar ve yürekli kişiler. Özellikle ilk yarıda gayet sert ve kararlı oynadılar, bizi sıkıştırdılar. Böyle pozisyonlardan ders çıkarmanın doğru olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Zor bir dönemden geçtiklerini belirten Ernak, şunları kaydetti:

"Devre arasından sonra doğru bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum. Net bir skorla kazandık. Sevinecek ya da üzülecek vaktimiz yok. Önümüzde THY Avrupa Ligi'de Olympiakos maçı var. Tepki verme peşindeyiz. Kendimizi geliştiriyoruz. Bunu da antrenman yapmadan birbirimizle iletişim halinde maçları oynarken yapmaya çalışıyoruz. Keyifli de bir dönem. Ne kadar birbirimize kenetlenirsek bu süreci o kadar kısaltacağız."

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz ise mağlubiyete rağmen iyi takım olma yolunda ilerlediklerini belirtti.

Gelecek hafta Banvit ile karşılaşacaklarını hatırlatan Bulkaz, "İyi takım olma yolunda ilerliyoruz. Edogi'nin takıma katılmasıyla rotasyonumuz biraz daha rahatladı. Bu maça hazırlanmaya başlayacağız. Darüşşafaka'yı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.