Aslan kral

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki derbide Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 84-74 yendi. Sarı-kırmızılılar, ligde üst üste 5., toplamda 7. galibiyetini elde etti. Avrupa şampiyonu sarı-lacivertliler ise ligde ilk kez kaybetti. Cimbom, ilk yarıyı 43-38 önde bitirdi. Fenerbahçe karşısında 3. çeyrekte bir ara farkı 13 sayıya kadar çıkaran sarıkırmızılılar, final periyoduna da 59-52 üstün girdi. Taraftar desteğini de arkasına alan Galatasaray, son bölümleri çekişmeli geçen derbiden Hayes'in sayılarıyla 84-74 galip ayrıldı.



G.SARAY BİZDEN DAHA İYİYDİ'

Fenerbahçe Koçu Zeljko Obradovic, derbide kötü oynadıklarını söyledi. Sırp çalıştırıcı, "G.Saray'ı tebrik ederim. Çok iyi oynadılar. Sahaya büyük istekle çıktılar. Agresif oynadılar. Bizim için de tam tersiydi. Basketbol için önemli olan her noktada bizden daha iyilerdi" ifadelerini kullandı.



'BU ÇOCUKLAR HAK EDİYOR'

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, takımının ortaya koyduğu oyundan gurur duyduğunu vurguladı. Erdoğan, "Avrupa'nın en iyi takımına karşı oynadık. Bu çocuklar bu ilgiyi hak ediyor" diye konuştu.



BAŞKANLARDAN DOSTLUK GÖSTERİSİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbide buluştu. Başkan Cengiz'in karşıladığı Ali Koç, objektiflere birlikte poz verdi. Başkanlar, ezeli rekabette dostluk gösterisi sundu.



'ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN'

GSSTORE stantlarından 10 liraya atkı, bere ve eldiven alan sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi öncesi bunları parkeye doğru attılar. Toplanan ürünler, "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.