Spanoulis MVP seçildi – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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Spanoulis seçildi

Spanoulis MVP seçildi
Euroleague'de 14. haftanın en değerli oyuncusu () Olympiakoslu Vassilis Spanoulis oldu. 'un evinde G. Canaria'yı 98-77 yendiği maçta 36'lık yıldız oyuncu 21 sayı, 8 asist, 4 ribaund ve 1 top çalma ile mücadeleyi tamamladı.
  1. 23.12.2018
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