Karşıyaka 1 sayıyla güldü – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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Karşıyaka 1 sayıyla güldü

Karşıyaka 1 sayıyla güldü
Tahincioğlu Ligi'nin 12. haftasında evinde Basketbol'u 82-81 mağlup etti. İlk periyodu Gaziantep 23-18 üstün kapattı. Karşıyaka diğer periyotları 48-42 ve 67-62 önde geçti ve müsabakayı 82-81 kazandı.
  1. 23.12.2018
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