Beşiktaş’ın konuğu FB – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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’ın konuğu FB

Beşiktaş’ın konuğu FB
Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftasında , F.Bahçe'yi ağırlıyor. Akatlar'daki derbi 18.00'de başlayacak. Geride kalan 9 haftada Beşiktaş; 5 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. F.Bahçe ise 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti.
  1. 23.12.2018
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