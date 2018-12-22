Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
22 Aralık 2018, Cumartesi
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liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Tahincioğlu Süper Ligi'nde 12'nci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu hafta maçları başladı.

Tahincioğlu Süper Ligi'nde 12'nci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu hafta maçları başladı. Basketbol 1. Ligi'ne 11'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne de 13'üncü hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

Liglerde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Beşiktaş Sompo Japan-Banvit: 95-75

Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol: 82-81

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 78-97

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol: 89-72

BOTAŞ-OGM Ormanspor: 71-64

İzmit Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol: 77-69

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Düzce Belediyespor: 75-78

Petkimspor-Finalspor: 85-63

Ankara DSİ-Selçuklu Basketbol: 77-81

Bursaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 94-81

Akhisar Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 77-80

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Akdeniz Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare: 67-69

Mardin Büyükşehir Belediyespor-Yalova VİP Gençlik: 73-72

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 69-72

  1. 22.12.2018 21:49
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