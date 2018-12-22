Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu hafta maçları başladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu hafta maçları başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 11'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne de 13'üncü hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.
Liglerde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Beşiktaş Sompo Japan-Banvit: 95-75
Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol: 82-81
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 78-97
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol: 89-72
BOTAŞ-OGM Ormanspor: 71-64
İzmit Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol: 77-69
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Düzce Belediyespor: 75-78
Petkimspor-Finalspor: 85-63
Ankara DSİ-Selçuklu Basketbol: 77-81
Bursaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 94-81
Akhisar Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 77-80
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Akdeniz Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare: 67-69
Mardin Büyükşehir Belediyespor-Yalova VİP Gençlik: 73-72
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 69-72
- 22.12.2018 21:49
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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