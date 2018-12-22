BOTAŞ rahat kazandı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında iki Ankara takımını karşı karşıya getiren maçta BOTAŞ, sahasında OGM Ormanspor'u 71-64 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Serhat Dülker
BOTAŞ: Cuic 15, Olcay Çakır Turgut 2, Melis Gülcan 6, Loyd 6, Williams 19, Büşra Akbaş 3, Kübra Erat 13, Krivacevic 7
OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 2, Gardner 19, Özge Kavurmacıoğlu 8, Henry 13, Mitchell 14, Ruzickova 2, Damla Gezgin 6, Naile Çırak, Miray Şahin Yıldırım
1. periyot: 16-14
Devre: 35-28
3. periyot: 52-51
- 22.12.2018 18:48
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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