BOTAŞ rahat kazandı
22 Aralık 2018, Cumartesi
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rahat kazandı

BOTAŞ rahat kazandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında iki Ankara takımını karşı karşıya getiren maçta , sahasında OGM Ormanspor'u 71-64 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Serhat Dülker

BOTAŞ: Cuic 15, Olcay Çakır Turgut 2, Melis Gülcan 6, Loyd 6, Williams 19, Büşra Akbaş 3, Kübra Erat 13, Krivacevic 7

OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 2, Gardner 19, Özge Kavurmacıoğlu 8, Henry 13, Mitchell 14, Ruzickova 2, Damla Gezgin 6, Naile Çırak, Miray Şahin Yıldırım

1. periyot: 16-14

Devre: 35-28

3. periyot: 52-51

  1. 22.12.2018 18:48
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