Arel Üniversitesi deplasmanda güldü

Salon: Cebeci

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ali Köseoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Yağmur 17, Holloway 20, Babic 7, Minchev 12, Semih Erden 9, Spight 9, Kulig, Ramazan Tekin 4, Ali Berent Kavaklıoğlu, Mert Gizir

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Hayes 20, Eldridge 16, Tiby 14, Gibson 19, Williams 20, Berkay Candan 8, Deniz Kılıçlı, Merthan Mutlu, Oğulcan Baykan, Arda Erdoğan, Kerem Hortum

1. Periyot: 24-18

Devre: 39-36

3. Periyot: 59-65

İstanbul Büyükşehir Belediyespor iyi başladığı maçta ilk periyodu 24-18 üstün geçerken, soyunma odasına da 39-36 önde gitti.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, üçüncü çeyreğini 65-59 önde bitirdiği müsabakadan 97-78 galip ayrıldı.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol bu sonuçla lige 5. galibiyetini elde ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 9. kez mağlup oldu.