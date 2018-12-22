Arel Üniversitesi deplasmanda güldü
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 97-78 yendi.
Salon: Cebeci
Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ali Köseoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Yağmur 17, Holloway 20, Babic 7, Minchev 12, Semih Erden 9, Spight 9, Kulig, Ramazan Tekin 4, Ali Berent Kavaklıoğlu, Mert Gizir
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Hayes 20, Eldridge 16, Tiby 14, Gibson 19, Williams 20, Berkay Candan 8, Deniz Kılıçlı, Merthan Mutlu, Oğulcan Baykan, Arda Erdoğan, Kerem Hortum
1. Periyot: 24-18
Devre: 39-36
3. Periyot: 59-65
İstanbul Büyükşehir Belediyespor iyi başladığı maçta ilk periyodu 24-18 üstün geçerken, soyunma odasına da 39-36 önde gitti.
İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, üçüncü çeyreğini 65-59 önde bitirdiği müsabakadan 97-78 galip ayrıldı.
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol bu sonuçla lige 5. galibiyetini elde ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 9. kez mağlup oldu.
- 22.12.2018 20:00
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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