THY Euroleague'de 13. haftanın MVP'si Nikola Milutinov
THY Euroleague'de 13. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Olympiakos'un Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov seçildi.
THY Euroleague'de 13. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Olympiakos'un deplasmanda FC Barcelona Lassa'yı 69-60'luk skorla mağlup ettiği maçta Yunan ekibinde gösterdiği performansla takımına galibiyeti getiren Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov haftanın MVP'si oldu. Milutinov 18 sayı, 14 ribaund, 2 blok 1 asist ve 1 top çalma ile mücadeleyi tamamladı.
25 yaşındaki basketbolcu bu performans ile 36 verimlilik puanı aldı.
- 20.12.2018 15:57
- Güncelleme: 20.12.2018 16:34
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Pepe zorda bıraktı
Toplam 1
Yorum
Cengiz Ailece BJK liyim lütfen kulübümün geleceğini maddi olarak büyük endişe duyuyoruz yetkililerden sözleşme ve harcamaların takibini rica ediyo
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
THY Euroleague'de 13. haftanın MVP'si Nikola Milutinov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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