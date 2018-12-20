THY Euroleague'de 13. haftanın MVP'si Nikola Milutinov
20 Aralık 2018, Perşembe
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Euroleague'de 13. haftanın 'si

THY Euroleague'de 13. haftanın MVP'si Nikola Milutinov

Euroleague'de 13. haftanın en değerli oyuncusu () 'un Sırp basketbolcusu seçildi.

Euroleague'de 13. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. 'un deplasmanda FC Barcelona Lassa'yı 69-60'luk skorla mağlup ettiği maçta Yunan ekibinde gösterdiği performansla takımına galibiyeti getiren Sırp basketbolcusu haftanın 'si oldu. Milutinov 18 sayı, 14 ribaund, 2 blok 1 asist ve 1 top çalma ile mücadeleyi tamamladı.
25 yaşındaki basketbolcu bu performans ile 36 verimlilik puanı aldı.

  1. 20.12.2018 15:57
  2. Güncelleme: 20.12.2018 16:34
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