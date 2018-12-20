Cleveland Cavaliers son anda – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
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son anda

Cleveland Cavaliers son anda

'de , Indiana'yı deplasmanda son saniye basketiyle 92-91 mağlup etti.

'de , Indiana'yı deplasmanda son saniye basketiyle 92-91 mağlup etti. Milli oyuncumuz 13 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle oynadı.

Diğer sonuçlar:
Atlanta- Washington 118-110,
Nets-Lakers 115-110
Denver- Dallas 126-118.

  1. 20.12.2018
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