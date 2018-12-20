Kura 16 Mart’ta
2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Basketbol Takımı'nın grup kuraları 16 Mart'ta çekilecek.
2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Basketbol Takımı'nın grup kuraları 16 Mart'ta çekilecek. Kura, kupaya ev sahipliği yapacak Çin'de yapılacak. 32 takımın katılacağı turnuvaya şu ana kadar Türkiye ve ev sahibi Çin dışında 16 ülke katılım hakkını elde etti. Kalan 16 ülke, gruptaki son maçların ardından belirlenecek.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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