Kura 16 Mart’ta

2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Basketbol Takımı'nın grup kuraları 16 Mart'ta çekilecek. Kura, kupaya ev sahipliği yapacak Çin'de yapılacak. 32 takımın katılacağı turnuvaya şu ana kadar Türkiye ve ev sahibi Çin dışında 16 ülke katılım hakkını elde etti. Kalan 16 ülke, gruptaki son maçların ardından belirlenecek.