Kura 16 Mart’ta – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
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Kura ’ta

Kura 16 Mart’ta

'na katılacak A 'nın grup kuraları 'ta çekilecek.

'na katılacak A 'nın grup kuraları 'ta çekilecek. Kura, kupaya ev sahipliği yapacak 'de yapılacak. 32 takımın katılacağı turnuvaya şu ana kadar ve ev sahibi Çin dışında 16 ülke katılım hakkını elde etti. Kalan 16 ülke, gruptaki son maçların ardından belirlenecek.

  1. 20.12.2018
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