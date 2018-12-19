SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan)

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 4, Brown 11, Peiners 2, Evans 6, Eric 9, Kidd 4, McCallum 17, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu 2, Oğuz Savaş 4, Diebler 12

ZALGİRİS: Walton 4, Grigonis 10, Ulanovas 6, White 10, Davies 17, Westermann 12, Birutis, Milaknis 8, Jokubaitis 2, Kavaliauskas, Walkup 6

1. PERİYOT: 19-15

DEVRE: 39-33

3. PERİYOT: 53-49

5 FAULLE ÇIKAN: 30.26 Douglas (Darüşşafaka Tekfen)



Darüşşafaka Tekfen, bu sonuçla üst üste 11, toplamda ise 12'nci yenilgisini alarak son sırada kaldı.

MAÇIN ARDINDAN

Basketbolda THY Avrupa Ligi 13. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 75-71 yenilen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, son çeyrekte savunmada iyi olmadıklarını ve boş atışlardan yararlanamadıkları için maçı kaybettiklerini söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, Zalgiris'in yüksek bir basketbol zekasına sahip olduğunu belirterek, "Onları tebrik ediyorum. Eksik oyuncuları olsa da bunun telafisini yapacaklarını biliyorduk. Bizim açımızdan 35 faul attırmamız, düşük skorlu bir maçta telafisi zor bir şeydi. Son çeyrekte savunmada da iyi değildik." ifadelerini kullandı.

Son çeyrekte boş atışlardan yararlanamadıkları bölüme dikkati çeken Ernak, "İki üç sayılık basket buldular. Toplamda zaten 5 isabet bulmuşlardı ve 2'sini bu bölümde kaydettiler. Bu da maçı kaybetmemize sebep oldu. Bu şekilde çok maç kaybettik. Bunu tersine çevirmemiz için kazanmalıyız." diye konuştu.

ABD'li oyun kurucu Toney Douglas'ın beş faulle oyun dışında kalmasını eleştiren Selçuk Ernak, şunları kaydetti:

"Douglas, sorumsuz davrandı. Bu takıma maçların bu anlarını oynamak için transfer edildi. Benden önce buraya gelmiş olabilir ama ben de önceki takımıma almıştım. Onu üçüncü periyotta dinlendirmişken teknik faul yaparak 5. faulünü alıp oyun dışı kaldı. Onu son periyot takımın direksiyonuna oturtacaktım. Kişisel olarak takım arkadaşlarına ayıp etti."

Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise "Kazandığımız için mutluyuz. Darüşşafaka'nın yeni başantrenörüyle daha farklı oynayacağını biliyorduk. Maç boyunca çok iyi oynamadık. Son çeyrekte iyiydik. Maçı kazanmak çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.