Daçka’nın zorlu sınavı
THY Avrupa Ligi’ndeki ekibimiz Darüşşafaka, bugün Zalgiris’i ağırlayacak.
THY Avrupa Ligi'ndeki ekibimiz Darüşşafaka, bugün Zalgiris'i ağırlayacak. Maç 20.15'te başlayacak, beIN Sports 3'ten yayınlanacak. FIBA Kupası'nda Karşıyaka, 20.30'da Würzburg'u ağırlayacak. Telekom ULEB'de 22.00'de Partizan'a konuk olacak.
- 19.12.2018
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
ertan Dikkat etmek gerek Cavcav sezonunda Gençler küme düştü , Lefter sezonunda neden Fener olmasın
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
Murat Zaten ne zman avrupada oldunuz ki :)
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Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi
Toplam 2
Yorum
karado aldatma olsa 1.pozisyonda atardı kendini.devam edince 2.pozisyonda darbeli geldi kim olsa yıkılır.
Daçka’nın zorlu sınavı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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