Daçka’nın zorlu sınavı – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Daçka’nın zorlu sınavı

Daçka’nın zorlu sınavı

’ndeki ekibimiz , bugün ’i ağırlayacak.

'ndeki ekibimiz , bugün 'i ağırlayacak. Maç 20.15'te başlayacak, beIN Sports 3'ten yayınlanacak. FIBA Kupası'nda Karşıyaka, 20.30'da Würzburg'u ağırlayacak. Telekom ULEB'de 22.00'de Partizan'a konuk olacak.

  1. 19.12.2018
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