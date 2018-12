Obradovic: "Üçüncü çeyreğin başında her şey değişti"

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında sahasında CSKA Moskova'yı 79-75 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, üçüncü çeyreğin başında oynadıkları basketbolun her şeyi değiştirdiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, oyuncularını maça dönüş şekillerinden dolayı tebrik etti.

Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Obradovic, "CSKA'yı da tebrik ediyorum, özellikle ilk yarıda çok iyi bir basketbol oynadılar. Çok karakterli bir takımdan bahsediyoruz ve bunu bugün gösterdiler. Maçı iki farklı bölümde oynadık. İlk yarıda hiç olumlu reaksiyon yoktu. Üçüncü çeyreğin başında her şey değişti. Her top için savaştık, akıllı oynadık ve maçın seyrini değiştirdik. Son çeyreğin başı da bizim için çok önemliydi. Son dakikalarda yine geri dönme fırsatı yakaladık. CSKA'nın da şansı vardı ama biz daha iyi oynadık. İkinci yarıda her şey değişti. Hem takım hem taraftar herkes uyandı. Bu şekilde devam etmemizi diliyorum." diye konuştu.

ITOUDİS: "ENTERESAN BİR MAÇTI"

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitrios Itoudis, çok enteresan bir maç olduğunu söyledi.

Itoudis, hücum ribauntları ve mücadele konusunda Fenerbahçe Beko'nun kendilerinden daha etkili olduğunu ifade etti.

Galibiyetten ötürü Fenerbahçe Beko'yu tebrik eden Itoudis, şunları kaydetti:

"Çok enteresan bir maçtı, iki takımın da kazanma şansı vardı. Her iki takım da birer yarıda dominant oynadı. İkinci yarıda çok fazla hücum ribaundu verdik. 6,5 dakika boyunca skor üretemedik. Yine de 7 sayı öne geçtik ve bu farkı biraz koruduk ama dediğim gibi çok enteresan bir maçtı. Çok fazla atışı kaçırdık. İkinci yarıda istatistiksel olarak onlar bizden daha üstündü. Yanlış eşleşmeleri kullanarak öne geçmeyi başardık ve hala var olduğumuzu gösterdik ama çok fazla ribaunt verdik."