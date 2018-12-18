Obradovic: "Üçüncü çeyreğin başında her şey değişti" – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Obradovic: "Üçüncü çeyreğin başında her şey değişti"

Obradovic: "Üçüncü çeyreğin başında her şey değişti"

THY 'nin 13. haftasında sahasında 'yı 79-75 yenen 'nun başantrenörü , üçüncü çeyreğin başında oynadıkları basketbolun her şeyi değiştirdiğini söyledi.

THY 'nin 13. haftasında sahasında 'yı 79-75 yenen 'nun başantrenörü , üçüncü çeyreğin başında oynadıkları basketbolun her şeyi değiştirdiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, oyuncularını maça dönüş şekillerinden dolayı tebrik etti.

Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Obradovic, "CSKA'yı da tebrik ediyorum, özellikle ilk yarıda çok iyi bir oynadılar. Çok karakterli bir takımdan bahsediyoruz ve bunu bugün gösterdiler. Maçı iki farklı bölümde oynadık. İlk yarıda hiç olumlu reaksiyon yoktu. Üçüncü çeyreğin başında her şey değişti. Her top için savaştık, akıllı oynadık ve maçın seyrini değiştirdik. Son çeyreğin başı da bizim için çok önemliydi. Son dakikalarda yine geri dönme fırsatı yakaladık. CSKA'nın da şansı vardı ama biz daha iyi oynadık. İkinci yarıda her şey değişti. Hem takım hem taraftar herkes uyandı. Bu şekilde devam etmemizi diliyorum." diye konuştu.

ITOUDİS: "ENTERESAN BİR MAÇTI"
Başantrenörü Dimitrios Itoudis, çok bir maç olduğunu söyledi.

Itoudis, hücum ribauntları ve mücadele konusunda 'nun kendilerinden daha etkili olduğunu ifade etti.

Galibiyetten ötürü Fenerbahçe Beko'yu tebrik eden Itoudis, şunları kaydetti:

"Çok bir maçtı, iki takımın da kazanma şansı vardı. Her iki takım da birer yarıda dominant oynadı. İkinci yarıda çok fazla hücum ribaundu verdik. 6,5 dakika boyunca skor üretemedik. Yine de 7 sayı öne geçtik ve bu farkı biraz koruduk ama dediğim gibi çok enteresan bir maçtı. Çok fazla atışı kaçırdık. İkinci yarıda istatistiksel olarak onlar bizden daha üstündü. Yanlış eşleşmeleri kullanarak öne geçmeyi başardık ve hala var olduğumuzu gösterdik ama çok fazla ribaunt verdik."

  1. 19.12.2018 00:01
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Obradovic: "Üçüncü çeyreğin başında her şey değişti" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN