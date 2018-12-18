Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında B Grubu'nda Fransız temsilcisi Carolo Basket'i konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

İki takımın da şu ana kadar altı maçtan üçünü kazandığı grupta, sarı-lacivertli ekip 9 puanla beşinci, Carolo Basket ise altıncı sırada yer alıyor.