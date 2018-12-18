Fenerbahçe'nin konuğu Carolo Basket
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında B Grubu'nda Fransız temsilcisi Carolo Basket'i konuk edecek.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında B Grubu'nda Fransız temsilcisi Carolo Basket'i konuk edecek.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.
İki takımın da şu ana kadar altı maçtan üçünü kazandığı grupta, sarı-lacivertli ekip 9 puanla beşinci, Carolo Basket ise altıncı sırada yer alıyor.
- 18.12.2018 10:43
- Güncelleme: 18.12.2018 11:03
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muslera hayranı ne olursa olsun muslera en ıyısı
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ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
Fenerbahçe'nin konuğu Carolo Basket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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