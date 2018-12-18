Fenerbahçe'nin konuğu Carolo Basket
18 Aralık 2018, Salı
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Fenerbahçe'nin konuğu

Fenerbahçe'nin konuğu Carolo Basket

Fenerbahçe , 'nin 7. haftasında B Grubu'nda Fransız temsilcisi 'i konuk edecek.

Fenerbahçe , 'nin 7. haftasında B Grubu'nda Fransız temsilcisi 'i konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

İki takımın da şu ana kadar altı maçtan üçünü kazandığı grupta, sarı-lacivertli ekip 9 puanla beşinci, Carolo Basket ise altıncı sırada yer alıyor.

  1. 18.12.2018 10:43
  2. Güncelleme: 18.12.2018 11:03
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