Ergin Ataman: "Hücumda ve savunmada iyi bir oyun sergileyerek kazanmasını bildik" – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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: "Hücumda ve savunmada iyi bir oyun sergileyerek kazanmasını bildik"

Ergin Ataman: "Hücumda ve savunmada iyi bir oyun sergileyerek kazanmasını bildik"

THY 'nin 13. haftasında konuk ettiği Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yı 106-68 yenen 'in başantrenörü , hücumda ve savunmada iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

THY 'nin 13. haftasında konuk ettiği Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yı 106-68 yenen 'in başantrenörü , hücumda ve savunmada iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maça çok iyi başladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"İlk çeyrek 29 sayı bulduk. Daha sonra kenardan oyuncular oyuna dahil olunca enerjimiz düştü. İkinci çeyreğin sonuna doğru hatalar yaptık ve maçı koparamadık. İkinci yarıda savunmada agresifliğimizi ve hücumda tempomuzu arttırdık. Hücumda ve savunmada iyi bir oyun sergileyerek kazanmasını bildik."

THY Avrupa Ligi'nde 'yla 20 Aralık'ta deplasmanda karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Ataman, "CSKA Moskova maçına kadar kadroda sakat ve eksikler vermezsek, kesin yeneceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Buducnost VOLI Başantrenörü Aleksandar Dzikic ise "Anadolu Efes'in ikinci yarıda oynadığı oyun onlara bu galibiyeti kazandırdı. İlk yarıda genel olarak iyi bir oyun sergiledik. İkinci yarıda düşük ve konsantrasyonla oynadık. Anadolu Efes'e karşı böyle oynarsanız, 30'dan fazla fark yemeniz normal. Nasıl savaşmaz ve 30 sayı geriye düşeriz, bunu oyuncularımla konuşacağım." ifadelerini kullandı.

  1. 19.12.2018 00:00
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