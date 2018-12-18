Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Zalgiris
18 Aralık 2018, Salı
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'in konuğu Zalgiris

Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Zalgiris

Yeşil-siyahlı takım, 'nin 13. haftasında yarın temsilcisi Zalgiris ile karşılaşacak.

Erkek Basketbol Takımı, 'nin 13. haftasında yarın 'nın Zalgiris ekibini konuk edecek.

Volkswagen Arena'daki karşılaşma, saat 20.15'te yapılacak.

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyeti için sahaya çıkacak. Ligde 11 yenilgisi olan yeşil-siyahlı takım, son sırada bulunuyor.

Zalgiris ise 5 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor.

  1. 18.12.2018 09:44
  2. Güncelleme: 18.12.2018 10:59
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