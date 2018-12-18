Beşiktaş Sompo Japan Neptunas'ı affetmedi
18 Aralık 2018, Salı
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Neptunas'ı affetmedi

<a href="/index/besiktas-sompo-japan?id=ae53c41a-ee90-4f20-bb71-09ce22909758" class="" rel="tag">Beşiktaş Sompo Japan</a> Neptunas'ı affetmedi

, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 9. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Neptunas'ı 77-70 yendi.

Grubun 2. hafta maçında Litvanya ekibine deplasmanda 15 sayı (78-63) farkla kaybeden siyah-beyazlılar, 77-70'lik skorla kazanmasına rağmen olası puan eşitliğinde, ikili averajda geriye düştü.

, bu sonuçla gruptaki 4. galibiyetini alırken, Neptunas ise 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken , Neptunas karşısında 4. dakikayı 9-7 üstün geçti. Başa baş geçen ilk periyot, hızlı hücumdan Benzing'in bulduğu son saniye basketiyle 20-20 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyoda Rich ve Benzing'in sayılarıyla başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 14. dakikayı 24-23 önde bitirdi. Williams ve Weaver ile dış atışlardan isabet sağlayan Neptunas, hücumda ritmini bulamayan siyah-beyazlılar karşısında 17. dakikayı 34-28 üstün kapattı. Beşiktaş Sompo Japan, çeyreğin bitimine 1,5 dakika kala beraberliği (36-36) yakalasa da kalan sürede Delininkaitis ile skor üreten Litvanya temsilcisi, soyunma odasına 40-38 önde girdi.

Beşiktaş Sompo Japan, ikinci yarıya hücumda etkili başladı. Boyalı alanda Buva, Rich ve Alexander ile sayılar bulan siyah-beyazlılar, 23. dakikayı 47-42 önde tamamladı. Çeyrek boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran siyah-beyazlılar, Neptunas karşısında final periyoduna 58-52 üstün girdi.

Dördüncü periyoda Beliauskas ve Masiulis'in üç sayılık basketleriyle giren Neptunas, 32. dakikada eşitliği sağladı: 58-58. Çeyreğin ortaları karşılıklı basketlere sahne olurken Gibson, Rich ve Buva ile skor üreten Beşiktaş Sompo Japan 37. dakikayı 68-63 önde geçti. Siyah-beyazlı takımın yaptığı top kayıplarının ardından sayılar bulan konuk ekip, bitime 2 dakika 41 saniye kala bir kez daha beraberliği yakaladı: 68-68. Son bölümde Gibson ve Buva ile kritik hücumlardan skor üreten Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmayı 77-70 kazandı.

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Boris Krejic (Slovenya), Markos Michaelides (), Martin Vulic (Hırvatistan)

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 5, Rich 22, Erkan Veyseloğlu 2, Alexander 11, Buva 19, Ömer Utku Al, Benzing 6, Gibson 10, Samet Geyik 2

NEPTUNAS: Williams 3, Weaver 8, Masiulis 14, Kisielius 3, Grant 14, Dambrauskas 4, Olisevicius, Beliauskas 7, Galdikas 2, Slavinskas 6, Delininkaitis 9

1. PERİYOT: 20-20

DEVRE: 38-40

3. PERİYOT: 58-52

  1. 18.12.2018 22:35
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