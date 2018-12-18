Anadolu Efes rakibine acımadı!
THY EuroLeague'nin 13'üncü haftasında Anadolu Efes sahasında, Buducnost Podgorica'yı 106 - 68 mağlup etti.
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla Anadolu Efes'ten Rodrigue Beaubois oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes sahadan 9'uncu kez galip ayrılırken, Buducnost 10'uncu mağlubiyetini aldı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Christos Christodoulou, Juan Carlos Garcia, Anne Panther
ANADOLU EFES: Vasilije Micic 7, Adrien Moerman 13, Bryant Dunston 8, Krunoslav Simon 15, Rodrigue Beaubois 22, Shane Larkin 2, Brock Motum 17, James Anderson 8, Tibor Pleiss 8, Doğuş Balbay 2, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen 4
BUDUCNOST PODGORİCA: Earl Clark 21, Edwin Jackson 11, Nemanja Gordic 2, Suad Sehovic 7, Alen Omic 2, Danilo Nikolic 2, Coty Clarke 12, Petar Popovic 9, Filip Barovic, Sead Sehovic 2, Milic Starovlah, Zoran Nikolic
1'İNCİ PERİYOT: 29 - 20
DEVRE: 49 - 41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 81 - 53
- 18.12.2018 22:29
- Güncelleme: 18.12.2018 23:20
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
ertan Dikkat etmek gerek Cavcav sezonunda Gençler küme düştü , Lefter sezonunda neden Fener olmasın
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
Murat Zaten ne zman avrupada oldunuz ki :)
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Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi
Toplam 2
Yorum
karado aldatma olsa 1.pozisyonda atardı kendini.devam edince 2.pozisyonda darbeli geldi kim olsa yıkılır.
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