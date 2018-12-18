Anadolu Efes rakibine acımadı!
18 Aralık 2018, Salı
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rakibine acımadı!

Anadolu Efes rakibine acımadı!

EuroLeague'nin 13'üncü haftasında sahasında, 'yı 106 - 68 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla 'ten oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes sahadan 9'uncu kez galip ayrılırken, Buducnost 10'uncu mağlubiyetini aldı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Christos Christodoulou, Garcia, Anne Panther

ANADOLU EFES: Vasilije Micic 7, Adrien Moerman 13, Bryant Dunston 8, Krunoslav Simon 15, Rodrigue Beaubois 22, Shane Larkin 2, Brock Motum 17, James Anderson 8, Tibor Pleiss 8, 2, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen 4

BUDUCNOST PODGORİCA: Earl Clark 21, Edwin Jackson 11, Nemanja Gordic 2, Suad Sehovic 7, Alen Omic 2, Danilo Nikolic 2, Coty Clarke 12, Petar Popovic 9, Filip Barovic, Sead Sehovic 2, Milic Starovlah, Zoran Nikolic

1'İNCİ PERİYOT: 29 - 20
DEVRE: 49 - 41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 81 - 53

  1. 18.12.2018 22:29
  2. Güncelleme: 18.12.2018 23:20
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