Fenerbahçe Beko CSKA Moskova'yı ağırlayacak
17 Aralık 2018, Pazartesi
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'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Beko CSKA Moskova'yı ağırlayacak

Sarı-lacivertli takım, 13. hafta mücadelesinde yarın sahasında 'nın takımıyla karşılaşacak.

13. haftasında , yarın temsilcisi ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından yayımlanacak.

Şu ana kadar sadece bir kez mağlup olan ve 11 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe Beko, ligde lider durumda bulunuyor.

CSKA Moskova ise 10 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

THY Avrupa Ligi'ndeki son yenilgisini 4. haftada diğer Türk temsilcisi 'e karşı alan Fenerbahçe Beko, üst üste 8 karşılaşmayı kazandı.

  1. 17.12.2018 10:38
  2. Güncelleme: 17.12.2018 12:04
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