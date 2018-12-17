THY Avrupa Ligi 13. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından yayımlanacak.

Şu ana kadar sadece bir kez mağlup olan ve 11 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe Beko, ligde lider durumda bulunuyor.

CSKA Moskova ise 10 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

THY Avrupa Ligi'ndeki son yenilgisini 4. haftada diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'e karşı alan Fenerbahçe Beko, üst üste 8 karşılaşmayı kazandı.