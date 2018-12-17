Anadolu Efes'in konuğu Buducnost VOLI
17 Aralık 2018, Pazartesi
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<a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>'in konuğu <a href="/index/buducnost?id=dc555f9e-9cf1-4475-83d9-f885df27bbb9" class="" rel="tag">Buducnost</a> <a href="/index/voli?id=ba1cc22b-f3c9-494a-b8a0-1fe6460283d7" class="" rel="tag">VOLI</a>

Lacivert-beyazlı ekip, THY 13. hafta maçında yarın sahasında Karadağ ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Erkek Basketbol Takımı, THY 13. hafta maçında yarın sahasında Karadağ ekibi ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak.

'nde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan , 4. sırada yer alıyor. Ligde 3 galibiyet ve 9 mağlubiyeti olan Karadağ ekibi ise puan cetvelinde 15. durumda bulunuyor.

Avrupa arenasındaki 634. maçına çıkacak lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 348 galibiyet alırken, 285 kez de mağlup oldu.

  1. 17.12.2018 10:18
  2. Güncelleme: 17.12.2018 10:30
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