Anadolu Efes'in konuğu Buducnost VOLI
Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında yarın sahasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında yarın sahasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak.
Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. Ligde 3 galibiyet ve 9 mağlubiyeti olan Karadağ ekibi ise puan cetvelinde 15. durumda bulunuyor.
Avrupa arenasındaki 634. maçına çıkacak lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 348 galibiyet alırken, 285 kez de mağlup oldu.
- 17.12.2018 10:18
- Güncelleme: 17.12.2018 10:30
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Yorum
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dr çok güzel biz ulke olarak buyuz işte. teşekkürler memur bey
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emre güney gecen yıldan beri belhandasız maç kazanamıyoruz. bunu anlayamayanlar var. feghouli eğer bütün sezon oynasadı gruplardan çıkmıştık.
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