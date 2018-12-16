Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 11'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 10'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Galatasaray: 56-89
Banvit-Darüşşafaka Tekfen: 65-82
Türk Telekom-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 89-84
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Gündoğdu Adana Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70-83
Çukurova Basketbol-BOTAŞ: 78-56
OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 73-69
Fenerbahçe-Canik Belediyespor: 90-62
İzmit Belediyespor-Beşiktaş: 68-63
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Selçuklu Basketbol-Bursaspor: 62-68
Bandırma Kırmızı-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 73-83
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Galatasaray Gelişim-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 59-53
- 16.12.2018 21:32
-
Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
-
Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
-
Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Türkiye basketbol liglerinde günün sonuçları! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.