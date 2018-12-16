Türkiye basketbol liglerinde günün sonuçları!
16 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

liglerinde günün sonuçları!

Türkiye basketbol liglerinde günün sonuçları!

Tahincioğlu 'ne 11'inci, Kadınlar Süper Ligi'ne 9'uncu, Basketbol 1. Ligi'nde 10'uncu, Türkiye 1. Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Tahincioğlu 'ne 11'inci, Kadınlar Süper Ligi'ne 9'uncu, Basketbol 1. Ligi'nde 10'uncu, Türkiye 1. Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları tamamlandı

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-: 56-89

Banvit-Darüşşafaka Tekfen: 65-82

Türk Telekom-İstanbul : 89-84

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Gündoğdu Adana Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70-83

Çukurova Basketbol-BOTAŞ: 78-56

OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 73-69

Fenerbahçe-Canik Belediyespor: 90-62

İzmit Belediyespor-Beşiktaş: 68-63

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Selçuklu Basketbol-Bursaspor: 62-68

Bandırma Kırmızı-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 73-83

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Galatasaray Gelişim-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 59-53

  1. 16.12.2018 21:32
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye basketbol liglerinde günün sonuçları! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN