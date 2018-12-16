Dünya'nın sporu! (15.12.18)
18 Mart 2019, Pazartesi
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Dünya'nın sporu! (15.12.18)

Dünya'nın sporu! (15.12.18)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

NBA'DE TÜRK GECESİ

NBA forması giyen iki milli oyuncumuz, bu gece karşı karşıya gelecek. 'te oynayan ile Philadelphia 76ers'te forma giyen Furkan Korkmaz, rakip olacak. Quicken Loans Arena'da oynanacak karşılaşma saat 23.30'da başlayacak ve S Sport'tan yayınlanacak.

MARATON HEYECANI

4. Uluslararası Mersin Maratonu bugün koşulacak. Dünyadaki 5 bin maraton arasında 56. sıraya yerleşen maraton; 42 kilometre, 15 kilometre ve halk koşusu olmak üzere 3 ayrı kategoride yapılacak. Sports TV'nin naklen yayınlayacağı maratonda atletlere 6 bin dolardan, 400 dolara kadar ödül verilecek.

ASKARİ DEV FİNALDE

Çin'de düzenlenen Grand Slam Turnuvası'nda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar Askari, finale kaldı. Önceki 3 maçında karşılaştığı Çinli rakiplerini altın vuruşla geçen Nur, bugün finalde İngiliz Lauren Williams ile kozlarını paylaşacak.

ECZACI V.BANK'I YENDİ

Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftasında Ecazıbaşı'na 3-1 mağlup olan son dünya şampiyonu Vakıfbank, ilk yenilgisini aldı. Sonuçlar: Halkbank- Aydın: 0-3, Çanakkale- Karayolları: 2-3. Efeler Ligi: Halkbank-Arhavi Belediye: 3-0, İstanbul BBSK-Arkasspor: 3-1.
  1. 16.12.2018
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