Dünya'nın sporu! (15.12.18)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
NBA forması giyen iki milli oyuncumuz, bu gece karşı karşıya gelecek. Cleveland Cavaliers'te oynayan Cedi Osman ile Philadelphia 76ers'te forma giyen Furkan Korkmaz, rakip olacak. Quicken Loans Arena'da oynanacak karşılaşma saat 23.30'da başlayacak ve S Sport'tan yayınlanacak.
MARATON HEYECANI
4. Uluslararası Mersin Maratonu bugün koşulacak. Dünyadaki 5 bin maraton arasında 56. sıraya yerleşen maraton; 42 kilometre, 15 kilometre ve halk koşusu olmak üzere 3 ayrı kategoride yapılacak. Sports TV'nin naklen yayınlayacağı maratonda atletlere 6 bin dolardan, 400 dolara kadar ödül verilecek.
ASKARİ DEV FİNALDE
Çin'de düzenlenen Grand Slam Turnuvası'nda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar Askari, finale kaldı. Önceki 3 maçında karşılaştığı Çinli rakiplerini altın vuruşla geçen Nur, bugün finalde İngiliz Lauren Williams ile kozlarını paylaşacak.
ECZACI V.BANK'I YENDİ
Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftasında Ecazıbaşı'na 3-1 mağlup olan son dünya şampiyonu Vakıfbank, ilk yenilgisini aldı. Sonuçlar: Halkbank- Aydın: 0-3, Çanakkale- Karayolları: 2-3. Efeler Ligi: Halkbank-Arhavi Belediye: 3-0, İstanbul BBSK-Arkasspor: 3-1.
- 16.12.2018
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
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