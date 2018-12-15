Türkiye basketbol liglerinde günün sonuçları!
15 Aralık 2018, Cumartesi
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basketbol liglerinde günün sonuçları!

Türkiye basketbol liglerinde günün sonuçları!

Basketbol 1. Ligi'nde 10'uncu, Türkiye 1. Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları devam etti.

Tahincioğlu 'nde 11'inci, Süper Ligi'nde 9'uncu hafta maçları başladı. Basketbol 1. Ligi'ne 10'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne de 12'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Fenerbahçe-Afyon Belediyespor: 92-68

Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Japan: 83-57

Gaziantep Basketbol-TOFAŞ: 66-79

Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka: 91-79

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bellona Kayseri Basketbol-Kırçiçeği Bodrum: 81-56

Galatasaray-İstanbul Üniversitesi: 74-59

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Finalspor-Yalova Belediyespor: 77-72

Edirnespor-Ankara DSİ: 71-75

Akhisar Belediyespor-Petkimspor: 84-77

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Urla Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi: 93-87

İstanbulgücü-Bayraklı Belediyesi: 54-74

Edremit Belediyesi Gürespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 92-80

Elazığ İl Özel İdare-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 100-64

Yalova VİP Gençlik-Nesibe Aydın: 76-69

  1. 15.12.2018 23:18
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