Türkiye basketbol liglerinde günün sonuçları!
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 10'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları devam etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu hafta maçları başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 10'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne de 12'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.
Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Fenerbahçe-Afyon Belediyespor: 92-68
Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Japan: 83-57
Gaziantep Basketbol-TOFAŞ: 66-79
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka: 91-79
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Bellona Kayseri Basketbol-Kırçiçeği Bodrum: 81-56
Galatasaray-İstanbul Üniversitesi: 74-59
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Finalspor-Yalova Belediyespor: 77-72
Edirnespor-Ankara DSİ: 71-75
Akhisar Belediyespor-Petkimspor: 84-77
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Urla Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi: 93-87
İstanbulgücü-Bayraklı Belediyesi: 54-74
Edremit Belediyesi Gürespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 92-80
Elazığ İl Özel İdare-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 100-64
Yalova VİP Gençlik-Nesibe Aydın: 76-69
- 15.12.2018 23:18
-
Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
-
Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
-
Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Türkiye basketbol liglerinde günün sonuçları! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.