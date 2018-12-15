TOFAŞ deplasmanda güldü!

Karşılaşmaya konuk TOFAŞ hızlı başladı. İlk 5 dakikada rakibine 9 sayı farkla üstünlük sağlayan konuk ekip ilerleyen dakikalarda kontrollü oyununu sürdürdü. Ev sahibi ekip Jekiri ve Tomas'ın sayılarıyla farkı azalttı. Bu periyot 18-24 TOFAŞ'ın üstünlüğüyle tamamlandı.



2'nci periyotta da konuk ekip maçtaki üstünlüğünü sürdürdü. Garret'in sayılarıyla farkı açmaya devam eden TOFAŞ'a, ev sahibi takım McKissic ile cevap vermeye çalıştı. Bu periyot 33-41 TOFAŞ'ın üstünlüğüyle tamamlandı.



3'üncü periyotta konuk ekip oyun kontrolünün aldı. Üst üste bulduğu sayılarla farkı açan TOFAŞ özellikle hücum ribaundlarında etkili oldu. Gaziantep Basketbol'un sayı üretmekte zorlandığı periyot 50-67 TOFAŞ'ın üstünlüğüyle tamamlandı.



Karşılaşmanın son periyodunda da TOFAŞ üstünlüğünü koruyarak Gaziantep Basketbol'u 79-66 mağlup etti.

MAÇIN ARDINDAN

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde TOFAŞ'a 66-79 yenilen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Markovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, basketbol adına pek bir şey konuşmak istemediğini ifade etti.

TOFAŞ'ın geçen seneki kadrosunu koruduğunu aktaran Markovic, "Bildiğiniz gibi TOFAŞ geçen senenin finalistiydi. Bugün rakip, sertliğini ve basketbol bilgisini konuşturdu." dedi.

Markovic, maç sırasında takımın oyuncularından Kadir Bayram'a taraftarın tepki gösterdiğini hatırlatarak, "Hayal kırıklığına uğradım. Taraftar takımın en genç oyuncusuna tepki gösterdi. Bu benim hayatımda görmediğim bir şey. Bu takımda eğer birisini yuhalamaya ihtiyaç duyuyorlarsa o da ben olmalıyım." değerlendirmesinde bulundu.

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ise iyi bir savunmalarının olduğunu, Gaziantep ekibinin de buna yeterince direnemediğini söyledi.

Rakiplerinin kadrosundaki bazı eksiklerin kendileri için avantaj olduğunu belirten Ene, "Play-off adına avantaj elde ettik. Gaziantep Basketbol bugün yenilse de güçlü ve iyi bir ekip. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı

GAZİANTEP BASKETBOL: Green 5, James 18, Heciyeva 8, Yunus 3, Kadir 5, Jekiri 6, Tomas 8, McKissic 11, Doğan 2

TOFAŞ: Garrett 19, Berkan 7, Yiğit 12, Mejia 12, Elagar 14, Withey 6, Weems 7, Muhsin 2

1'İNCİ PERİYOT: 18- 24

DEVRE: 33-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-67