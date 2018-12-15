Daçka'nın nefesi yetmedi – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Daçka'nın nefesi yetmedi

Daçka'nın nefesi yetmedi

Panathinaikos deplasmanında 12. yenilgisini alan , ligin dibinden kurtulamadı.

Avrupa Ligi'nde 13. hafta mücadelesinde Panathinaikos deplasmanına çıkan , üçüncü çeyrekte yakaladığı rakibine final periyodunda boyun eğdi: 67- 75. Sezonun 12'nci yenilgisini alan Daçka, -147 averajla puan cetvelinin dibine demir attı. Yunan ekibinde Mitoglou 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu
  1. 15.12.2018
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