Efes sonunu getiremedi! – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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Efes sonunu getiremedi!

Efes sonunu getiremedi!

Euroleague’deki diğer temsilcimiz Yunan rakibi ’a son periyotta kaybetti.

, deplasmanda Yunan ekibi 'a 88-81 yenildi. Maça kötü başlayan ve ilk çeyreği 12-25 geride bitiren Efes, devreye girerken dengeyi buldu ve skoru 48-46'ya getirdi. Üçüncü çeyreeği 68-65 önde geçen ekibimiz son periyodu kötü oynayınca maçı 81-88 kaybetti.

  1. 14.12.2018
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