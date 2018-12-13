MHP Riesen Ludwigsburg - Banvit: 76-88
13 Aralık 2018, Perşembe
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- Banvit: 76-88

<a href="/index/mhp?id=37a686ab-086f-44ef-b611-6d3473494dcf" class="" rel="tag">MHP</a> <a href="/index/riesen-ludwigsburg?id=0b8a545c-36d2-44d5-bb27-5d9b0ff8d6e8" class="" rel="tag">Riesen Ludwigsburg</a> - Banvit: 76-88

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 8'inci hafta müsabakasında Banvit deplasmanda 'nın takımını 88-76 mağlup etti.

Ludwigsburg Arena'da oynanan müsabakaya iyi başlayan ev sahibi takım, ilk çeyreği 25-20 önde kapattı. İkinci periyotta savunmada rakibine kolay sayı şansı vermeyen Banvit, soyunma odasına 41-37 önde gitti.

Üçüncü periyot iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçilirken, maçın final periyoduna Banvit 4 sayı farkla önde girdi: 59-63. Karşılaşmanın son periyodunda hücumdaki etkili oyunuyla üstünlüğü rakibine bırakmayan Bandırma temsilcisi, karşılaşmadan 88-76'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla ev sahibi takımdan Lamont Da'Sean Jones oldu.

Banvit bu galibiyetle 8'inci maçında 5'inci galibiyetini elde etmiş oldu.

  1. 13.12.2018 09:27
  2. Güncelleme: 13.12.2018 09:36
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