MHP Riesen Ludwigsburg - Banvit: 76-88
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 8'inci hafta müsabakasında Banvit deplasmanda Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg takımını 88-76 mağlup etti.
MHP Ludwigsburg Arena'da oynanan müsabakaya iyi başlayan ev sahibi takım, ilk çeyreği 25-20 önde kapattı. İkinci periyotta savunmada rakibine kolay sayı şansı vermeyen Banvit, soyunma odasına 41-37 önde gitti.
Üçüncü periyot iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçilirken, maçın final periyoduna Banvit 4 sayı farkla önde girdi: 59-63. Karşılaşmanın son periyodunda hücumdaki etkili oyunuyla üstünlüğü rakibine bırakmayan Bandırma temsilcisi, karşılaşmadan 88-76'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla ev sahibi takımdan Lamont Da'Sean Jones oldu.
Banvit bu galibiyetle 8'inci maçında 5'inci galibiyetini elde etmiş oldu.
- 13.12.2018 09:27
- Güncelleme: 13.12.2018 09:36
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 7
Yorum
kadiı güç istifa ve savcılığı göreve davet ediyorum mal varlığına el konulup galatasaray için harcansın verdiği zararların karşılığı
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
ÖZCAN KİMSE KALMADIĞINA GÖRE BİZ OYNAYALIM BEN DEFANS OLURUM
MHP Riesen Ludwigsburg - Banvit: 76-88 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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