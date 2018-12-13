Hatay BB evinde mağlup!
13 Aralık 2018, Perşembe
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Hatay BB evinde mağlup!

Hatay BB evinde mağlup!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında , sahasında temsilcisi 'e 56-66 yenildi.

Salon: Antakya

Hakemler: Anton Makhlin (Rusya), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Sergii Tyslenko (Ukrayna)

: Paris 11, 4, Ben Abdelkader 13, Johnson 8, Snytsina 9, İlsu Darıcıoğlu, 3, Gizem Başaran, Gajic 8

: Fegyverneky 15, Dupree 16, Turner 6, Zahui 7, Crvendakic 15, Casas 5, Hatar 2, Dubei

1. Periyot: 15-18

Devre: 27-38

3. Periyot: 39-52

  1. 13.12.2018 20:30
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