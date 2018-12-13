Fenerbahçe Letonya'dan eli boş döndü!
13 Aralık 2018, Perşembe
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Letonya'dan eli boş döndü!

<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> Letonya'dan eli boş döndü!

Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu altıncı hafta maçında konuk olduğu Letonya'nın TTT Riga ekibine 68-64 yenildi.

Başkent Riga'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya kötü başlayan , ilk çeyreği 16-11 geride geçerken, devreye de 34-24 ev sahibi takımın üstünlüğünde girildi.

İkinci yarıda toparlanan ve 3. çeyreği 46-46 eşitlikle tamamlayan , karşılaşmadan 68-64 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe gruptaki 3. mağlubiyetini alırken, TTT Riga, 4. galibiyetini elde etti.

  1. 13.12.2018 22:21
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