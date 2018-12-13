Çukurova evinde güldü!
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında Çukurova Basketbol, sahasında İsveç'in A3 Basket takımını 84-58 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Peter Zenis (Slovakya), Dumitru Stasiev (Moldova), Martina Mekelova (Slovakya)
Çukurova Basketbol: Sevgi Uzun 4, Lagupova 22, Naumenko 9, Ndour 12, Şaziye İvegin Üner 3, Mestdagh 10, Gökşen Fitik 5, Sera Özelçi 3, Pelin Bilgiç 13, Meltem Avcı 3
A3 Basket: Delibro, Hansson, Degbeon 12, Lawrence 10, Brown 13, Elvbo 8, Edholm 4, Asoro 11, Kjellberg
1. Periyot: 16-18
Devre: 35-27
3. Periyot: 55-43
Bu sonuçla Çukurova Basketbol, E Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi.
- 13.12.2018 20:27
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