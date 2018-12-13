Çukurova evinde güldü!
13 Aralık 2018, Perşembe
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Çukurova evinde güldü!

Çukurova evinde güldü!

FIBA Kadınlar E Grubu 6. ve son hafta maçında Çukurova Basketbol, sahasında 'in takımını 84-58 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Peter Zenis (Slovakya), Dumitru Stasiev (Moldova), Martina Mekelova (Slovakya)

Çukurova : Sevgi Uzun 4, Lagupova 22, Naumenko 9, Ndour 12, Şaziye İvegin Üner 3, Mestdagh 10, Gökşen Fitik 5, Sera Özelçi 3, Pelin Bilgiç 13, Meltem Avcı 3

: Delibro, Hansson, Degbeon 12, Lawrence 10, Brown 13, Elvbo 8, Edholm 4, Asoro 11, Kjellberg

1. Periyot: 16-18

Devre: 35-27

3. Periyot: 55-43

Bu sonuçla Çukurova Basketbol, E Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

  1. 13.12.2018 20:27
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