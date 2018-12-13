Anadolu Efes Yunanistan'da mağlup
13 Aralık 2018, Perşembe
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Yunanistan'da mağlup

Anadolu Efes Yunanistan'da mağlup

THY 'nin 11'inci hafta maçında deplasmanda 'a 88-81 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi 24 sayıyla Micic olurken, Adrien Moerman bu maçta Avrupa Ligi kariyerindeki 100 asist barajını geçti.

SALON: Barış ve Dostluk
HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Carmelo Paternico, Tomislav Hordov,
OLYMPIAKOS: Williams-Goss 5, Toupane 19, Spanoulis 10, Timma, Milutinov 15, Strelnieks 10, Vezenkov, Printezis 10, Papanikolaou 9, Mantzaris, Bogris, Leday 10
: Larkin 20, Doğuş, Motum 4, Moerman 9, Buğrahan, Pleiss 4, Micic 24, Anderson 8, Dunston 4, Simon 8
1'İNCİ PERİYOT: 25-12
İLK YARI: 48-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-68

  1. 13.12.2018 21:36
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