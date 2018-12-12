Fenerbahçe EA7 Olimpia Milano'yu konuk edecek
12 Aralık 2018, Çarşamba
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EA7 'yu konuk edecek

Fenerbahçe EA7 Olimpia Milano'yu konuk edecek

Euroleague lideri , ligin 12. haftasında evinde EA7 ile karşılaşacak.

Euroleague'in 12. haftasında , yarın 21.30'da evinde İtalyan ekibi EA7 ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 11 haftada sarı-lacivertliler tek yenilgi ile zirvede yer alıyor. Milano ise 6 galibiyet ve averajla altıncı sırada bulunuyor.

13. RANDEVU
İki takım bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 9 kez parkeden galip ayrılırken, 3 kez de EA7 Olimpia Milano rakibini mağlup etmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da sarı-lacivertliler 89-70 ve 92-86'lık skorlarla kazandı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Ligde Fenerbahçe 84.5 sayı ortalamasıyla, ekibi ise 86.2 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 14.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Milano'da ise Mike James 19.5 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

  1. 12.12.2018 10:22
  2. Güncelleme: 12.12.2018 11:26
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