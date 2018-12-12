Fenerbahçe EA7 Olimpia Milano'yu konuk edecek
Euroleague lideri Fenerbahçe, ligin 12. haftasında evinde EA7 Olimpia Milano ile karşılaşacak.
THY Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe, yarın 21.30'da evinde İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 11 haftada sarı-lacivertliler tek yenilgi ile zirvede yer alıyor. Milano ise 6 galibiyet ve averajla altıncı sırada bulunuyor.
13. RANDEVU
İki takım bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 9 kez parkeden galip ayrılırken, 3 kez de EA7 Olimpia Milano rakibini mağlup etmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da sarı-lacivertliler 89-70 ve 92-86'lık skorlarla kazandı.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Ligde Fenerbahçe 84.5 sayı ortalamasıyla, İtalya ekibi ise 86.2 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 14.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Milano'da ise Mike James 19.5 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.
- 12.12.2018 10:22
- Güncelleme: 12.12.2018 11:26
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Trabzonspor'da iki yıldız ihtar çekti! "Gerekeni yapacağız"
Toplam 3
Yorum
baksoy sayın başkanım bu iki delikanlıyı kadro dışı bırakarak ne kadar isabetli karar verdiğiniz bu hareketlerinden sonra perçinlendi !
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 2
Yorum
baksoy Yeneceğiz.............. Yeneceğiz ?
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Ersun Yanal ile Fenerbahçe kavuşuyor!
Toplam 1
Yorum
joker62 E.Yanal etkisi ikinci yarı ile başlar.Umarım transferler E.Yanal ın belirlediği isimler olur
Fenerbahçe EA7 Olimpia Milano'yu konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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