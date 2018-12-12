BOTAŞ'ın konuğu Beroe
Türk temsilcisi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda grubundaki son maçında yarın sahasında Bulgaristan'ın Beroe takımıyla karşılaşacak
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden BOTAŞ, E Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın Bulgaristan'ın Beroe takımını konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Grupta 6. hafta maçları öncesinde 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 8 puanı bulunan BOTAŞ ikinci sırada yer alırken, 2 galibiyet ve 3 yenilgisi olan Beroe ise 7 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
İki takım arasında Bulgaristan'da oynanan ilk maç, BOTAŞ'ın 98-51 üstünlüğüyle sona ermişti.
Dörder takımın 10 ayrı grupta mücadele ettiği FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplarını ilk iki sırada bitirenlerle, en iyi 4 üçüncü üst tura yükselecek.
- 12.12.2018 10:24
- Güncelleme: 12.12.2018 11:26
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Toplam 3
Yorum
baksoy sayın başkanım bu iki delikanlıyı kadro dışı bırakarak ne kadar isabetli karar verdiğiniz bu hareketlerinden sonra perçinlendi !
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baksoy Yeneceğiz.............. Yeneceğiz ?
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Toplam 1
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joker62 E.Yanal etkisi ikinci yarı ile başlar.Umarım transferler E.Yanal ın belirlediği isimler olur
BOTAŞ'ın konuğu Beroe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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